البيت الأبيض: ترامب سيصدر إعلانا هذا الأسبوع بشأن مجلس السلام في دافوس

كتب : مصراوي

03:47 م 20/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ)

أفاد البيت الأبيض بأنه من المقرر أن يصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلانا هذا الأسبوع في دافوس، بشأن مجلس السلام، الذي تم إطلاقه كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وسوف يقوم ترامب بالتوقيع على ميثاق مجلس السلام في تمام الساعة 1030 (0930 بتوقيت جرينتش) من صباح بعد غد الخميس، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى - الذي يعقد سنويا في منتجع دافوس السويسري - بعد ظهر غد الأربعاء.

جدير بالذكر أن الدول الأوروبية قد أبدت حتى الآن، حذرا تجاه مجلس السلام الذي يترأسه ترامب بنفسه.

وسوف يركز المجلس على إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، والإشراف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ومتابعة عمل لجنة من الخبراء الفلسطينيين المكلفين بإدارة الخدمات العامة، إلى جانب مهام أخرى.

