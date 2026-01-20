"انتظروا 50 عامًا".. رينارد يهاجم دياز بعد ضياع ركلة جزاء السنغال

أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)

هاجم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب السابق والسعودية الحالي، اللاعب إبراهيم دياز بعد ضياع ركلة الجزاء الحاسمة أمام السنغال بنهائي أمم أفريقيا.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان"، " أي لاعب معرض للخطأ، ولكن في مثل هذه اللحظات الحاسمة أنا لا أقبل أي تقصير".

وأضاف: "مافعله دياز هو قلة إحترام للجماهير بعدما إنتظروا 50 عامًا للتويج بأمم أفريقيا ويجب ألا يستهان بذلك".

وواصل رينارد: "أعرف ما يشعر به وليد الركراكي مدرب المغرب وأطالبه بأن يتمالك نفسه والتحلي بالانضباط لإني مررت بنفس الموقف".

إقرأ أيضًا:

صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا



أبرزهم محمد صلاح.. 9 نجوم لم يتوجوا بكأس الأمم الأفريقية