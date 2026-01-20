مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

0 1
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

"انتظروا 50 عامًا".. رينارد يهاجم دياز بعد ضياع ركلة جزاء السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

01:38 م 20/01/2026
هاجم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب السابق والسعودية الحالي، اللاعب إبراهيم دياز بعد ضياع ركلة الجزاء الحاسمة أمام السنغال بنهائي أمم أفريقيا.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان"، " أي لاعب معرض للخطأ، ولكن في مثل هذه اللحظات الحاسمة أنا لا أقبل أي تقصير".

وأضاف: "مافعله دياز هو قلة إحترام للجماهير بعدما إنتظروا 50 عامًا للتويج بأمم أفريقيا ويجب ألا يستهان بذلك".

وواصل رينارد: "أعرف ما يشعر به وليد الركراكي مدرب المغرب وأطالبه بأن يتمالك نفسه والتحلي بالانضباط لإني مررت بنفس الموقف".

صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

أبرزهم محمد صلاح.. 9 نجوم لم يتوجوا بكأس الأمم الأفريقية

