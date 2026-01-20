أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)

بات منتخب السنغال في ورطة كبيرة قبل شهور من إنطلاق منافسات بطولة كأس العالم، وذلك بعد تداول أنباء توقيع عقوبات مغلظة على لاعبيه.

وتأتي هذه العقوبات بعد الأحداث التي شهدها نهائي أمم أفريقيا وخروجهم من ملعب المباراة والتلويح بالانسحاب إعتراضًا على التحكيم.

وكشفت صحيفة ‏ESPN الاسبانية أن لاعبو منتخب السنغال الـ 11 الأساسيين وجهازهم الفني مهددين بالإيقاف من 4 إلى 6 مباريات في كأس العالم 2026".

وأوضحت الصحيفة أن هذه العقوبة المغلظة سيتم توقيعها ‏بسبب مغادرتهم أرض الملعب خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب المغربي بالإضافة إلى غرامة مالية!

وأشارت الصحيفة إنه في حال تأكد هذه العقوبة، قد يغيب اللاعبين عن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، وربما عن دور الـ16 إذا تأهل السنغال".

