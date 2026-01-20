الشمندر، المعروف أيضا بالبنجر، من أبرز الأطعمة الصحية حول العالم، نظرا لـ غناه بالمركبات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه.

فيما يلي، إليك أبرز الفوائد الصحية للشمندر، وفقا لموقع "VerywellHealth".

تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم

يحتوي الشمندر على نسبة مرتفعة من النترات الطبيعية، التي يتحول جزء منها داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، هذا المركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يسهم في خفض ضغط الدم، حتى لدى الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط ومرض السكري من النوع الثاني.

يساعد تحسين تدفق الدم على وصول أفضل للأكسجين والمغذيات إلى الدماغ والعضلات.

مضادات الأكسدة ومقاومة الالتهاب

كما أن البنجر غني بمركبات البيتالين، المسؤولة عن لونه الأحمر الداكن، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية ومضادة للالتهاب، وهذا بدروه يمنع نمو الجذور الحرة الضارة في الخلايا والحمض النووي، وتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

البيتالين الموجود به يسهم أيضا في خفض الكوليسترول الضار والحد من نمو البكتيريا الضارة، ما يعزز دور الشمندر الوقائي للصحة العامة.

تعزيز الأداء البدني والطاقة

تؤدي النترات الموجودة في الشمندر دورا مهما في تحسين كفاءة الميتوكوندريا، وهي "محطات الطاقة" داخل الخلايا. يساعد ذلك على إنتاج الطاقة أثناء التمارين البدنية، خصوصاً الأنشطة عالية الشدة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة.

ضبط مستويات السكر

يؤدي استهلاكه أيضا إلى تحسين استقلاب الجلوكوز لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وبالتالي ضبط مستويات السكر في الدم.

تحذيرات مهمة

رغم فوائده، لا يُنصح باستخدام مكملات الشمندر دون استشارة طبية، خاصة لمن لديهم انخفاض ضغط الدم، حصوات المرارة، أو يتناولون أدوية لضبط الضغط، حيث يؤدي إلى خفض إضافي في الضغط أو تداخل مع بعض العلاجات.

اقرأ أيضا:

التهاب الزائدة الدودية.. إليك الأسباب والمضاعفات

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله

إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها

اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس



مكافحة الالتهابات.. 5 فوائد للأناناس غير متوقعة