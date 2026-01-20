نبعد عن المجاملات.. نجم الزمالك السابق يضع روشتة لتطوير الكرة المصرية

أكد صبري المنياوي، لاعب الزمالك السابق، أن الكرة المصرية بحاجة إلى تخطيط جيد ومدروس خلال المرحلة المقبلة لاستعادة مستواها الطبيعي، مشيرًا إلى أن التدخلات الفنية والمجاملات كانت من أبرز أسباب تراجع الأداء الفني في السنوات الأخيرة.

وقال المنياوي، في تصريحات عبر قناة الزمالك، إن الاعتماد على الكفاءة فقط داخل الأجهزة الفنية والمنتخبات هو الطريق الأمثل لتطوير الكرة المصرية، موضحًا أن أي تدخلات أو مجاملات تؤثر سلبًا على الأداء العام وتنعكس مباشرة على نتائج الأندية والمنتخبات.

وعن منتخب مصر، أشار لاعب الزمالك السابق إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، محظوظ بتواجد محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب، مؤكدًا أن نجم ليفربول لم يقصر أبدًا مع الفراعنة ويُعد الأفضل في قائمة المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأضاف أن تفوق السنغالي ساديو ماني على صلاح في المواجهات المباشرة لا يعود لأسباب فردية، وإنما لعناصر كل منتخب ودور كل لاعب ضمن فريقه.

وفي سياق آخر، أثنى المنياوي على نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق نجح في اكتشاف عدد من الوجوه الشابة الواعدة خلال مشاركته في مباريات **كأس عاصمة مصر**، وهو ما يمثل مكسبًا مهمًا للفريق على المدى الطويل.