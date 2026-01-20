"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله

رد الإعلامي أحمد شوبير، على الانتقادات التي وُجهت لمشاركته نجله مصطفى شوبير في مباراتي أنجولا ونيجيريا بكأس الأمم الإفريقية.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "إيه المكاسب التانية اللي ممكن نقول كسبناها من خلال مشاركتنا في البطولة؟ أقولك أنا، عندك لاعيبة لأول مرة يشاركوا زي مصطفى شوبير مثلاً".

وتابع: "بالمناسبة، سمعت أحد الحراس القدامى يسأل ليه لعب مصطفى، وهو نفس الشخص اللي قال إنه ظهر بمظهر جيد في مباراة أنجولا."

وأضاف: "القصص دلوقتي فيها نوع من الشخصنة، ويقولك لازم الحارس الأساسي يكمل على طول. طيب، ولما الماتشين مفرقوش قوي، كويس إنه لعب وظهر بمستوى جيد. ده شيء ما يزعلش، ويخلي عندك اتنين حراس كويسين، وإن شاء الله يبقوا ثلاثة أو أربعة."

وشدد شوبير على أهمية إعطاء الفرصة للحراس الشباب لاكتساب الخبرة، مؤكداً أن وجود أكثر من حارس قوي يصب في مصلحة المنتخب على المدى الطويل.