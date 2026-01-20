إعلان

ماذا يحدث لقلبك وجسمك عند تناول الموز صباحا؟.. لن تتوقع

كتب – سيد متولي

03:30 م 20/01/2026

تناول الموز

الموز وجبة صغيرة تجمع بين الطاقة الفورية والفوائد الصحية، سهولة تقشيره ولونه الزاهي ومحتواه الغني بالفيتامينات يجعله مثاليا للوجبات الخفيفة، لكن ماذا يحدث لقلبك عند تناوله صباحا؟.

الموز وصحة القلب


تحتوي كل ثمرة موز على 3 إلى 5 جرامات من الألياف، حسب نضجها، ما يحافظ على حركة أمعاء صحية، أما محتواه العالي من البوتاسيوم فيساعد على التخلص من الصوديوم الزائد واسترخاء الأوعية الدموية، مانحا القلب والعضلات دفعة صحية صباحية، بحسب ميرور.

دفعة سريعة من الطاقة والمزاج
الموز يحتوي على كربوهيدرات طبيعية تمتص بسرعة، فتمنح الدماغ الطاقة اللازمة لتحسين الانتباه والمزاج خلال دقائق، كما تساعد أليافه وفيتامينات B على إطلاق السكر ببطء، ما يمنع انخفاض الطاقة بعد وقت قصير.

تعزيز هرمونات السعادة


يحتوي الموز على فيتامين B6 والتريبتوفان، الضروريين لإنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونات تتحكم بالمزاج وتنظم النوم والمشاعر، حتى كميات صغيرة من التريبتوفان في الموز يمكن أن ترفع المزاج وتخفف التوتر والإرهاق.

مناعة ولياقة أفضل


الموز غني بفيتامين C، والمنجنيز، ومضادات الأكسدة، التي تدعم جهاز المناعة وتساعد على التعافي بعد التمارين، كما يمنع البوتاسيوم والمنجنيز التشنجات العضلية، ما يجعله خيارا ممتازا قبل أو بعد النشاط الرياضي.

نصائح ذكية عند الاختيار


من يعانون مشاكل بالكلى أو يتناولون أدوية تؤثر على البوتاسيوم يجب أن يستهلكوا الموز بحذر.

الموز الناضج جدا قد يسبب الصداع لبعض الأشخاص، لذا ينصح باختيار الموز أقل نضجا إذا لزم الأمر.

