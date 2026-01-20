إعلان

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟

كتب : آية محمد

01:15 م 20/01/2026 تعديل في 01:29 م

الهواتف الذكية

كتبت- آية محمد:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني" وطرق الدفع:

خطوات سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني":

1- تحميل تطبيق "تليفوني" عبر متجر Google Play لهواتف أندرويد، أو App Store لهواتف آيفون.

2- تسجيل البيانات الشخصية لإنشاء حساب على التطبيق، مثل بيانات جواز السفر ورقم الهاتف المحمول.

3- اختيار خدمة "سداد رسوم جهاز".

4- إدخال رقم الـ "IMEI" الخاص بالجهاز المراد تسجيله.

5- اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

طرق الدفع المتاحة:

1- الدفع المباشر من خلال فروع بعض البنوك، وهي: البنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

2- شبكة "خدماتي".

3- الكروت البنكية لجميع البنوك.

4- كارت "ميزة".

5- المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات.

6- بطاقات الائتمان

7- بطاقات الخصم المباشر

8- المحافظ البنكية

مصلحة الجمارك المصرية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجهزة الهاتف المحمول

