الداخلية تضبط 292 قضية مخدرات وتنفذ 62 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 292 قضية مخدرات بحوزة 335 متهمًا، وضبط 111 قطعة سلاح ناري و231 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

كما تم تنفيذ 62.299 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 19 متهمًا هاربًا و15 ممارسًا لأعمال البلطجة، إلى جانب ضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 23.708 مخالفات مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.

