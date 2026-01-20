"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 7 أشخاص، بينهم طفلان، بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة زبادي بلدي، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوصول 7 مصابين، من بينهم طفلان، يعانون من أعراض تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة زبادي بلدي بدائرة مركز أبوتشت.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وبيان أسبابها.