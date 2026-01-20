إعلان

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:53 م 20/01/2026

الزبادي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 7 أشخاص، بينهم طفلان، بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة زبادي بلدي، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوصول 7 مصابين، من بينهم طفلان، يعانون من أعراض تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة زبادي بلدي بدائرة مركز أبوتشت.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وبيان أسبابها.

تسمم غذائي محافظة قنــا زبادي بلدي الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا

