مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

0 1
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

اتصال هاتفي بين وزيري رياضة مصر والمغرب لتهدئة الأجواء بين الجماهير- تفاصيل

كتب : محمد خيري

12:52 م 20/01/2026 تعديل في 01:02 م

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وشدد الوزيران على أن العلاقات المصرية المغربية تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالان الرياضي والشبابي، مؤكدين أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل دائمًا في إطارها الحضاري القائم على الاحترام المتبادل والروح الرياضية.

ويأتي هذا التواصل خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، في إطار التنسيق المشترك وحرص الجانبين على تهدئة الأجواء الرياضية بين الجماهير، والتأكيد على أن الرياضة تمثل جسرًا للتقارب بين الشعوب وليست سببًا للخلاف، باعتبارها قوة ناعمة تسهم في توطيد العلاقات بين الدول الشقيقة وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى نجاح المملكة المغربية الشقيقة في حسن استضافة البطولة الأفريقية، موجهًا التهنئة للأشقاء في المغرب، ومؤكدًا في الوقت ذاته رفض أي مظاهر تعصب أو إساءة قد تؤثر سلبًا على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين أو تسيء إلى صورة الجماهير العربية.

ومن جانبه، ثمّن الوزير المغربي محمد سعد برادة هذا التواصل، معربًا عن تقدير المملكة المغربية للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية مصر العربية، ومؤكدًا حرص بلاده على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز الأخوة العربية ونشر القيم الإيجابية بين الشباب في مختلف المجالات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الرياضة أشرف صبحي منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
اقتصاد

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
"زعلان ليه انه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه انه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
أخبار السيارات

أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية
أخبار مصر

من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع