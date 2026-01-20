أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وشدد الوزيران على أن العلاقات المصرية المغربية تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالان الرياضي والشبابي، مؤكدين أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل دائمًا في إطارها الحضاري القائم على الاحترام المتبادل والروح الرياضية.

ويأتي هذا التواصل خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، في إطار التنسيق المشترك وحرص الجانبين على تهدئة الأجواء الرياضية بين الجماهير، والتأكيد على أن الرياضة تمثل جسرًا للتقارب بين الشعوب وليست سببًا للخلاف، باعتبارها قوة ناعمة تسهم في توطيد العلاقات بين الدول الشقيقة وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى نجاح المملكة المغربية الشقيقة في حسن استضافة البطولة الأفريقية، موجهًا التهنئة للأشقاء في المغرب، ومؤكدًا في الوقت ذاته رفض أي مظاهر تعصب أو إساءة قد تؤثر سلبًا على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين أو تسيء إلى صورة الجماهير العربية.

ومن جانبه، ثمّن الوزير المغربي محمد سعد برادة هذا التواصل، معربًا عن تقدير المملكة المغربية للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية مصر العربية، ومؤكدًا حرص بلاده على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز الأخوة العربية ونشر القيم الإيجابية بين الشباب في مختلف المجالات.