يعاني الكثيرون من نقص فيتامين D، ما يؤثر على قوة العظام والمناعة، لكن توفر الأسماك الزيتية والغنية بالعناصر الغذائية بديلا طبيعيا وفعالا عن المكملات الغذائية، إذ يمكن إضافتها بسهولة في النظام الغذائي اليومي، وفقا لموقع "VerywellHealth".

سلمون التراوت

يحتوي سلمون التراوت على 81% من الاحتياج اليومي من فيتامين د، ويتميز بقوامه اللين ونكهته الخفيفة، إضافة إلى غناه بالبروتين والدهون الصحية الضرورية لصحة القلب والدماغ.

الماكريل

من الأسماك الزيتية الغنية بفيتامين D، حيث توفر الواحدة 16.1 ميكروجرام، كما يحتوي على أحماض أوميجا-3 التي تسهم في تقليل مخاطر أمراض القلب وتحسين صحة الدماغ، وتقلل خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.

السلمون

يحتوي على 14.2 ميكروجرام من فيتامين D لكل واحدة، مع تفضيل السلمون البري على المُربى لاحتوائه على كميات أعلى من الفيتامين، كما يُزود الجسم بفيتامينات B الضرورية لصحة الجهاز العصبي وإصلاح الحمض النووي.

السردين

على الرغم من صغر حجمه، السردين مصدرا جيدا لفيتامين D، إذ توفر حبتان نحو 1.2 ميكروجرام، ويتميز بسهولة إضافته إلى الوجبات، كما يحتوي على الكالسيوم، أوميجا-3، والبروتين لتعزيز قوة العظام والمناعة.

التونة

التونة غنية أيضا بنسبة عالية من هذا الفيتامين المهم، لكن يُنصح باختيار التونة الخفيفة المعلبة لتقليل التعرض للزئبق، خاصة للحوامل والمرضعات.

الرنجة

تحتوي على 4.5 ميكروجرام من فيتامين D لكل واحدة، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم، لكن يُنصح بالحذر مع الرنجة المخللة بسبب ارتفاع نسب الصوديوم، خاصة لدى مرضى ضغط الدم.

لماذا الأسماك غنية بفيتامين D؟

تكتسب الأسماك محتواها العالي من فيتامين D من غذائها البحري، مثل العوالق النباتية والحيوانية، التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

ويعد إضافة الأسماك الغنية بالفيتامين خيارا طبيعيا وآمنا لدعم العظام والمناعة، ويقلل الحاجة إلى المكملات الغذائية.

