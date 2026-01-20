إعلان

الامتحانات لم تتأثر.. السيطرة على حريق داخل مدرسة في الإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:51 م 20/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق داخل مدرسة في الإسكندرية (2)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق داخل مدرسة في الإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق داخل مدرسة في الإسكندرية (1)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع داخل غرفة تخزين أوراق بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة المنتزة ثان التعليمية، دون وقوع أي إصابات أو تأثير على سير الامتحانات.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الحريق نشب في قاعة مخصصة لحفظ الأوراق ولا يتواجد بها لجان امتحانات، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة، كما أن العملية الامتحانية استمرت بشكل طبيعي دون أي معوقات.

وأوضح المصدر أن المعاينة الأولية أشارت إلى أن الحريق كان نتيجة "ماس كهربائي"، مشيرًا إلى أن قوات الأمن والحماية المدنية انتقلت فورًا لموقع البلاغ وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي مباني المدرسة، مؤكدًا أن اللجان لم تتأثر بالواقعة.

وتابعت إدارة المنتزة ثان التعليمية، سير الامتحانات داخل المدرسة للاطمئنان على الطلاب، وأوضح مصدر بالإدارة التعليمية أن الحريق كان بعيدًا تمامًا عن لجان الامتحانات، وأن اليوم الدراسي سار بانتظام وفق الجدول الزمني المحدد.

قوات الحماية المدنية حريق ماس كهربائي

