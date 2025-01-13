كيف يؤثر تناول الجزر على مستويات السكر في الدم؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ساوث بالدنمارك أن الجزر قد يسهم في تنظيم نسبة السكر في الدم وتعزيز البكتيريا المعوية الجيدة.

واكتشف الباحثون أن المركبات النشطة بيولوجيا في الجزر قد تعزز قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وتؤثر بشكل إيجابي على تكوين بكتيريا الأمعاء، وفقا لموقع "هيلث داي".

وفحص الباحثون على مدار 16 أسبوع تأثيرات الجزر باستخدام فئران مصابة بالسكري من النوع 2.

وأظهرت النتائج أنه باستخدام اختبارات تحمل الجلوكوز، فإن مجموعة مسحوق الجزر أظهرت تحسنا في تنظيم نسبة السكر في الدم.

واقترح الباحثون طهي الجزر قبل الأكل يؤثر على كمية المواد المعززة للصحة، لكنها لا تختفي تماما.

ويبدو أن الجزر النيئ أو المطبوخ قليلا هو الخيار الأفضل للاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المركبات المفيدة، ما يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. شرب القهوة في هذا التوقيت يحميك من النوبة القلبية

احذر.. عادة شائعة أثناء استخدام اللاب توب تُسبب سرطان الجلد

لن تتخيل كيف تسافر أطول امرأة في العالم على متن الطائرات؟ (فيديو )

أغرب قضية.. رجل يقضي 14 عاما في السجن بسبب دجاجتين

مليونيرات المستقبل.. 3 أبراج يحصل أصحابها على وظيفة الأحلام خلال الأسابيع القادمة