طور فريق من العلماء تقنية حديثة تعتمد على تحليل صور الرنين المغناطيسي بهدف الكشف المبكر عن احتمالية الإصابة بمرض ألزهايمر، حتى قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة.

ابتكار جديد لاكتشاف ألزهايمر

وبحسب مجلة Molecular Psychiatry، ابتكر الباحثون مؤشرا رقميا يقوم بمقارنة بنية الدماغ لدى الشخص مع الأنماط التي ظهرت سابقا لدى مرضى ألزهايمر، ما يسمح برصد التغيرات الدقيقة في الدماغ في مراحل مبكرة جدا.

واعتمدت الدراسة على تحليل قواعد بيانات ضخمة تضم آلاف صور الرنين المغناطيسي لأشخاص أصحاء وآخرين مصابين بالخرف، حيث تم تدريب النظام على اكتشاف الفروقات والتغيرات المرتبطة بتطور المرض.

وأظهرت النتائج أن مؤشرات الخرف قد تبدأ بالظهور في الدماغ في سن مبكرة نسبيا، حتى لدى أشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات، رغم أن الأعراض الواضحة مثل فقدان الذاكرة غالبًا ما تظهر لاحقا في مراحل متقدمة من العمر.

ويشير الباحثون إلى أن مرض ألزهايمر يتطور ببطء شديد على مدار سنوات طويلة، ما يجعل الكشف المبكر خطوة مهمة قد تساعد في تقليل سرعة تدهور الدماغ وتحسين فرص الوقاية.

ويأمل العلماء أن تصبح هذه التقنية جزءا من فحوصات الرنين المغناطيسي الروتينية مستقبلا، بحيث تساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف مبكرا، مع التأكيد على أن هذه الطريقة لا تزال في مرحلة التجارب وتحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل استخدامها بشكل طبي واسع.