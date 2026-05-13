ينصح خبراء الصحة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بضرورة الانتباه لنظامهم الغذائي بشكل دقيق، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني الحرمان من الأطعمة المفضلة، بل اختيار بدائل صحية تساعد على تحسين الحالة دون التأثير على متعة الطعام.

مخاطر ارتفاع الكوليسترول

وارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الخطيرة التي تنتج عن تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية في حال انسداد الأوعية الدموية المغذية للقلب أو الدماغ، بحسب ميرور.

وعند اكتشاف ارتفاع الكوليسترول أو اقترابه من الحد غير الطبيعي، يصبح تغيير نمط الحياة والغذاء خطوة أساسية لتجنب المضاعفات الخطيرة.

وفي هذا السياق، قدمت مؤسسة القلب البريطانية، وجبة غداء بسيطة وصحية يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وهي ساندويتش الجبن والجوز المصنوع من مكونات غذائية مدروسة.

وتتكون الوصفة من خبز الحبوب الكاملة، وجبن قليل الدسم قابل للدهن، مع الجوز المفروم والكرفس والفلفل الأسود، ما يجعلها خيارا متوازنا يجمع بين الطعم والفائدة.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن التعديلات البسيطة في النظام الغذائي، مثل تقليل الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة، يمكن أن تحدث فرقا واضحا في مستويات الكوليسترول.

كما ينصح بتجنب أطعمة مثل اللحوم الدهنية والمصنعة، والزبدة والجبن كامل الدسم، والحلويات المصنعة، بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي على زيت النخيل أو جوز الهند.

وفي المقابل، يفضل تناول الأسماك الدهنية، والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، والحبوب الكاملة، والمكسرات، إلى جانب الإكثار من الفواكه والخضروات.

ويشدد الأطباء أيضا على أهمية نمط الحياة الصحي، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين، وإجراء فحوصات دورية للكوليسترول.

كما يلعب النشاط البدني دورا مهمًا في خفضه، حيث يوصى بممارسة 150 دقيقة أسبوعيا من التمارين المعتدلة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة.