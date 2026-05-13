أثارت الفنانة منة عرفة جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها بملامح مختلفة في أحدث صور نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ما عرضها لتعليقات كثيرة من الجمهور بسبب التغير الكبير في شكلها.

وفي السطور التالية، يستعرض "مصراوي" أبرز الفنانين الذين تعرضوا لأزمات أو تشوهات بسبب عمليات التجميل:

ريهام سعيد

الفنانة والإعلامية ريهام سعيد ظهرت في أكثر من فيديو وهي تبكي، متحدثة عن معاناتها من تشوهات بعد خضوعها لعملية "شد وجه عميق" في لبنان.

إليسا

اعترفت النجمة اللبنانية إليسا بندمها على بعض الإجراءات التجميلية، مثل الفيلر والبوتوكس، التي أثرت على ملامح وجهها، مؤكدة أنها سعت لإزالة ما قامت به لاستعادة شكلها الطبيعي.

مها المصري

الفنانة السورية مها المصري أكدت أنها ندمت على عمليات تجميل وصفتها بـ"الفاشلة"، مشيرة إلى تعرضها للتنمر بسبب مظهرها بعد تلك الإجراءات.

كاميرون دياز

النجمة العالمية كاميرون دياز صرحت بأنها ندمت على استخدام البوتوكس، بعدما شعرت أنه غيّر ملامحها بشكل غير طبيعي.

ديمي مور

تصدر اسم ديمي مور محركات البحث عام 2021، بسبب تغير ملامحها بشكل لافت، ما أثار الجدل حول خضوعها لعدة عمليات تجميل، قبل أن تتراجع لاحقًا عن هذه الإجراءات.

وفاء سالم

صرحت الفنانة وفاء سالم، أنها تعرضت للخداع تحت شعار "التجميل"، ونشر أحد الأطباء فيديو لها مستخدما "الذكاء الاصطناعي" لتوضيح الفرق بين ملامحها قبل وبعد عملية التجميل.

وكشفت خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" أن الصور التي نشرها جراح التجميل قبل العملية كانت معدلة بـ "الفوتوشوب" ليظهر فارقا كبيرا بين حالتها قبل وبعد العملية، وأكدت أنها تعرضت للتشوه بسبب حقن مواد دائمة وخيوط داخل بشرتها.

اقرأ أيضًا:



صلاح عبد الله: عبدالرحمن أبو زهرة عاش معاناة في أيامه الأخيرة





بحضور رزان جمال.. توافد نجوم الفن على عرض فيلم "أسد"



