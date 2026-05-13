أفادت شبكة "سي إن إن" بأن هناك حالة قلق داخل إسرائيل من احتمال توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة الملفات التي ساهمت في اندلاع الحرب بين الجانبين.

البرنامج النووي في صلب المخاوف

ونقلت الشبكة عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن أي اتفاق يسمح باستمرار أجزاء من البرنامج النووي الإيراني، من دون معالجة قضايا الصواريخ الباليستية أو دعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة، سيُنظر إليه داخل إسرائيل باعتباره اتفاقاً غير مكتمل.

تركيز إسرائيلي على ملف اليورانيوم

وبحسب أحد المصادر المطلعة على المحادثات، تدرك إسرائيل أن ملفي الصواريخ والوكلاء الإقليميين قد يكونان خارج إطار النقاشات الحالية، لعدم ظهورهما في المسودات الدبلوماسية الأولية، وهو ما يفسر تركيز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ملف اليورانيوم باعتباره التهديد الأكثر إلحاحاً.

تحذيرات من "صفقة سيئة"

وقال مسؤول إسرائيلي آخر للشبكة الأمريكية إن هناك "قلقاً حقيقياً" من أن يتوصل ترامب إلى ما وصفه بـ"صفقة سيئة" مع إيران، في ظل مخاوف من تقديم تنازلات لا تلبي المطالب الأمنية الإسرائيلية.

ترقب لمسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وسط متابعة إسرائيلية حذرة لأي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على التوازنات الأمنية في المنطقة.