أثارت إصابات فيروس هانتا التي تم تسجيلها على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" حالة من القلق الصحي، خاصة بعد رصد وفيات وإصابات مؤكدة مرتبطة بالفيروس.

وعادة ما ينتقل فيروس هانتا عبر القوارض، إلا أن السلالة التي ظهرت على متن السفينة أثارت الانتباه بسبب تسجيل حالات نادرة يشتبه في انتقالها بين البشر، ما دفع الجهات الصحية إلى رفع مستوى الإجراءات الوقائية والمراقبة، بحسب ميرور.

كيف تحدث عدوى هانتا؟

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن العدوى تحدث غالبا عند التعرض المباشر لإفرازات القوارض المصابة مثل البول أو البراز أو اللعاب، خصوصًا في البيئات المغلقة أو سيئة التهوية، كما يزداد خطر الإصابة لدى العاملين في الزراعة أو المناطق الريفية والغابات.

نصائح للوقاية من هانتا

وشددت المنظمة على مجموعة من التدابير الوقائية المهمة، من بينها الحفاظ على نظافة الأماكن السكنية والعمل، ومنع دخول القوارض عبر سد الفتحات والشقوق، وتخزين الطعام بطريقة محكمة، مع اتباع أساليب تنظيف آمنة عند التعامل مع أماكن ملوثة.

كما أوصت بتجنب كنس أو شفط فضلات القوارض وهي جافة، وضرورة ترطيبها قبل التنظيف، مع الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم للحد من انتقال العدوى.

وأوضحت المنظمة أن انتقال الفيروس بين البشر يظل نادرا ويتطلب عادة احتكاكا وثيقا ومطولا، وغالبا ما يحدث بين أفراد الأسرة أو المخالطين المباشرين خلال المراحل الأولى من المرض.

ويمكن لأعراض الفيروس أن تتأخر لأسابيع بعد الإصابة، وتبدأ عادة بأعراض تشبه الإنفلونزا، لكنها قد تتطور سريعا في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل تنفسي أو كلوي أو اضطرابات نزفية، بحسب نوع الفيروس.