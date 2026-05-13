إعلان

منها نظافة اليدين.. 7 نصائح للوقاية من فيروس هانتا

كتب : مصراوي

01:00 ص 13/05/2026

فيروس هانتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت إصابات فيروس هانتا التي تم تسجيلها على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" حالة من القلق الصحي، خاصة بعد رصد وفيات وإصابات مؤكدة مرتبطة بالفيروس.

وعادة ما ينتقل فيروس هانتا عبر القوارض، إلا أن السلالة التي ظهرت على متن السفينة أثارت الانتباه بسبب تسجيل حالات نادرة يشتبه في انتقالها بين البشر، ما دفع الجهات الصحية إلى رفع مستوى الإجراءات الوقائية والمراقبة، بحسب ميرور.

كيف تحدث عدوى هانتا؟

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن العدوى تحدث غالبا عند التعرض المباشر لإفرازات القوارض المصابة مثل البول أو البراز أو اللعاب، خصوصًا في البيئات المغلقة أو سيئة التهوية، كما يزداد خطر الإصابة لدى العاملين في الزراعة أو المناطق الريفية والغابات.

نصائح للوقاية من هانتا

وشددت المنظمة على مجموعة من التدابير الوقائية المهمة، من بينها الحفاظ على نظافة الأماكن السكنية والعمل، ومنع دخول القوارض عبر سد الفتحات والشقوق، وتخزين الطعام بطريقة محكمة، مع اتباع أساليب تنظيف آمنة عند التعامل مع أماكن ملوثة.

كما أوصت بتجنب كنس أو شفط فضلات القوارض وهي جافة، وضرورة ترطيبها قبل التنظيف، مع الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم للحد من انتقال العدوى.

وأوضحت المنظمة أن انتقال الفيروس بين البشر يظل نادرا ويتطلب عادة احتكاكا وثيقا ومطولا، وغالبا ما يحدث بين أفراد الأسرة أو المخالطين المباشرين خلال المراحل الأولى من المرض.

ويمكن لأعراض الفيروس أن تتأخر لأسابيع بعد الإصابة، وتبدأ عادة بأعراض تشبه الإنفلونزا، لكنها قد تتطور سريعا في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل تنفسي أو كلوي أو اضطرابات نزفية، بحسب نوع الفيروس.

اقرأ أيضا:

فيروس هانتا.. الأعراض وطرق الوقاية والفرق بينه وبين كورونا

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

هل أصبح كورونا مثل نزلة برد؟.. خبير يوضح الحقيقة

فيرروس هانتا القوارض السفينة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| سر ارتفاع أسعار البن.. والأسباب العلمية لرفض مشروع "منخفض
أخبار مصر

نشرة التوك شو| سر ارتفاع أسعار البن.. والأسباب العلمية لرفض مشروع "منخفض
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
زووم

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
بالصور.. لحظة وصول محمد رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
زووم

بالصور.. لحظة وصول محمد رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟
شئون عربية و دولية

بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حديث بالفن| رسالة مؤثرة من لميس الحديدي وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي
لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية