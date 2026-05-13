واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بمختلف المحافظات، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

سحب 882 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 882 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، كما تتيح وزارة الداخلية خدمة طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.

ضبط 810 مخالفات لعدم ارتداء الخوذة

وفي السياق نفسه، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 810 مخالفات لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة الواقية.

وأكدت وزارة الداخلية أهمية التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة حفاظًا على الأرواح، إلى جانب التزام قائدي السيارات بالسير في الحارات المرورية المخصصة، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث.

رفع سيارات ودراجات نارية مهملة

كما كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشارها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق والجهات المعنية.

