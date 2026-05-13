أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

تحرك أمني سريع إلى موقع البلاغ

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

المعاينة الأولية تكشف التفاصيل

وبالفحص والمعاينة المبدئية، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة كل من: مالك م (4 أعوام)، محمد ا.م (16 عامًا)، محمد ا.ف (29 عامًا)، سيد خ.م (45 عامًا)، حسام خ.ا (24 عامًا)، روفان م.ر (7 أعوام)، محمود ر (7 أعوام)، محمد م.ر (10 أعوام)، محمد رجب ع (40 عامًا)، ليلى ف.ع (40 عامًا)، وفارس ف.ع (40 عامًا)، وجميعهم من محافظة سوهاج.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.