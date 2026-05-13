إعلان

إصابة 10 أشخاص في حادث مروع على الصحراوي الشرقي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:23 ص 13/05/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

تحرك أمني سريع إلى موقع البلاغ

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

المعاينة الأولية تكشف التفاصيل

وبالفحص والمعاينة المبدئية، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة كل من: مالك م (4 أعوام)، محمد ا.م (16 عامًا)، محمد ا.ف (29 عامًا)، سيد خ.م (45 عامًا)، حسام خ.ا (24 عامًا)، روفان م.ر (7 أعوام)، محمود ر (7 أعوام)، محمد م.ر (10 أعوام)، محمد رجب ع (40 عامًا)، ليلى ف.ع (40 عامًا)، وفارس ف.ع (40 عامًا)، وجميعهم من محافظة سوهاج.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري النيابة العامة أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة الشروق.. ما السبب؟
أخبار مصر

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة الشروق.. ما السبب؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الأربعاء
قبل وبعد.. 10 نجمات تغيرت ملامحهن بسبب التجميل
زووم

قبل وبعد.. 10 نجمات تغيرت ملامحهن بسبب التجميل
بعد شكوى متداولة.. الداخلية: ماكينات الأحوال المدنية تعمل بصورة طبيعية
حوادث وقضايا

بعد شكوى متداولة.. الداخلية: ماكينات الأحوال المدنية تعمل بصورة طبيعية
من 500 إلى 10 آلاف جنيه.. أبرز شائعات العملات الجديدة في مصر
أخبار البنوك

من 500 إلى 10 آلاف جنيه.. أبرز شائعات العملات الجديدة في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان