أكد أحمد البيه، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن جميع تأشيرات الحج السياحي لهذا الموسم تم إصدارها بالفعل للحجاج الفائزين، موضحًا أن رحلات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بدأت منذ الأيام الماضية وفق الجداول المقررة.

وأشار "البيه"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن عدد حجاج السياحة هذا العام يقترب من 40 ألف حاج بمختلف مستويات البرامج، مؤكدًا انتظام إجراءات السفر والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتيسير رحلات الحجاج.



أحمد البيه: "لا توجد شركات سياحة تطرح تأشيرات حج جديدة حاليًا"

أوضح عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الشركات السياحية المرخصة لا تقوم حاليًا بالإعلان عن أي تأشيرات حج جديدة، بعد الانتهاء رسميًا من إصدار التأشيرات المخصصة للموسم الحالي.

وشدد على أن أي إعلانات يتم تداولها في الوقت الراهن بشأن توفير فرص حج أو تأشيرات جديدة يجب التعامل معها بحذر شديد، خاصة في ظل انتشار بعض الصفحات غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عضو بـ"غرفة السياحة": "إعلانات الحج المنتشرة على فيسبوك مضللة"

حذر البيه المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات التي يتم نشرها عبر بعض صفحات "فيسبوك"، والتي تروج لبرامج حج أو تأشيرات غير حقيقية للراغبين في أداء المناسك هذا العام.

وأكد أن هذه الإعلانات تستهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم، مطالبًا بضرورة التأكد من التعامل فقط مع الشركات السياحية المعتمدة والمرخصة من وزارة السياحة والآثار.

وأوضح أن هذه الجهات انتهت بالفعل من إجراءات القرعة وإصدار التأشيرات للحجاج المقبولين منذ عدة أشهر، كما بدأت رحلات السفر إلى الأراضي المقدسة بالفعل.

أحمد البيه: "التعامل مع الجهات الرسمية يحمي المواطنين من النصب"

دعا "البيه"، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الإعلانات غير الرسمية المتعلقة بالحج، مؤكدًا أن التعامل مع الجهات المعتمدة فقط هو الضمان الحقيقي للحفاظ على حقوق المواطنين وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

وأشار إلى أهمية التحقق من تراخيص الشركات السياحية قبل سداد أي مبالغ مالية أو حجز أي برامج حج يتم الترويج لها عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.