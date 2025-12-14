يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، وهو عنصر غذائي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، لكن هل يحسن هذا الفيتامين النظر؟

كشف طبيب العيون الأمريكي فيليب كايزر أن فيتامين أ قابل للذوبان في الدهون، وهو ضروري للبصر، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

وأوضح أن هذا الفيتامين يتحول داخل العين إلى 11-سيس-ريتينال، وهو الجزيء الذي يسمح لشبكية العين باستقبال الضوء الذي ندركه بوعي كصورة.

وإذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين أ، ف سيتأثر بصره، وخاصة قدرته على الرؤية في الإضاءة الخافتة.

وفي هذه الحالة، قد يسهم تناول مكملات فيتامين أ في استعادة وظيفة البصر بشكل طبيعي.

ولا يستطيع جسم الإنسان إنتاج فيتامين أ بمفرده، بل يحصل عليه من خلال غذائه في صورتين مختلفتين:

1.فيتامين أ الجاهز، الموجود طبيعيا في الأطعمة الحيوانية أو المدعم في بعض المنتجات مثل الحليب والحبوب.

2. جزيئات تعتبر مقدمة لفيتامين أ، وتعرف باسم الكاروتينات الأولية لفيتامين أ، مثل البيتا كاروتين.

وإلى جانب الجزر الغني بالبيتا كاروتين، تشمل المصادر الأخرى البطاطا الحلوة، والفلفل الحلو، والشمام، والخضروات الورقية الداكنة.

ويستخدم كل من فيتامين أ الجاهز والكاروتينات الأولية لفيتامين أ في المكملات الغذائية.

ويمكن للأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظاما غذائيا الحصول على الكمية الكافية من فيتامين أ من الطعام، ولا يحتاجون إلى تناول مكملاته.

ويعد فيتامين أ ضروريا للغاية لنمو الجنين ولصحة الأطفال حديثي الولادة، لذلك يجب على النساء الحوامل والمرضعات التأكد من الحصول على كمية كافية منه.

وقد يكون الإفراط في تناول فيتامين أ الجاهز، سواءً من المكملات الغذائية أو الأطعمة كالكبد، ضاراً وقد يلحق الضرر بالكبد.

لكن عادة لا داعي للقلق بشأن الإفراط في تناول فيتامين أ من المصادر النباتية، كالأطعمة الغنية بالكاروتينات.

إذ تمتلك الأمعاء آليات للحد من امتصاص الجسم لهذه الأشكال النباتية عندما يكون لديك بالفعل ما يكفي من فيتامين أ.

كيف يمكنني حماية البصر؟

توجد جزيئات مرتبطة بالبيتا كاروتين تعرف باسم "أصباغ البقعة الصفراء" تساعد على حماية الشبكية من الضوء الأزرق الضار والإجهاد التأكسدي.

وتوجد هذه المركبات، التي تسمى اللوتين والزياكسانثين، في أطعمة مثل: المانجو وصفار البيض والذرة والخضراوات الورقية الخضراء.

ويعتقد أن الحصول على كمية كافية من هذه المركبات يساعد في الوقاية من بعض أمراض الشبكية، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان