على خطى الأهلي ومصر.. بنك "إتش إس بي سي" يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%

كتب : منال المصري

11:15 ص 13/05/2026

بنك إتش إس بي سي

رفع بنك إتش إس بي سي (HSBC ) مصر سعر الفائدة على شهادات الادخار إلى 17.25% سنويا، بزيادة قدرها 1.25% مقارنة بالسعر السابق البالغ 16%، وذلك في خطوة تتماشى مع تحركات بنكي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرية.

تفاصيل الشهادة

تطرح الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا، ويطبق السعر الجديد على العملاء الجدد فقط، دون العملاء القائمين.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 آلاف جنيه، مع إمكانية كسرها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا لشروط البنك.

منافسة بين البنوك على العائد

وكان البنكان الأهلي ومصر قد أعلنا الشهر الماضي رفع العائد على الشهادات الثلاثية إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%.

كما دخل البنك التجاري الدولي CIB المنافسة عبر طرح شهادة ادخار بعائد 17.5%، لتعد من أعلى الشهادات عائدًا في السوق المصرية.

وعقب تلك التحركات، رفعت بنوك أخرى أسعار العائد على شهادات الادخار، من بينها كريدي أجريكول مصر وMIDBANK، في إطار المنافسة على جذب المدخرات.

