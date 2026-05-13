- د ب أ

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن عقل الإنسان قادر على معالجة اللغة والتعلم حتى أثناء فقدان الوعي.

وأجرى فريق من جامعات بايلور، كولومبيا، رايس، وهارفارد تجارب على مرضى خضعوا لجراحات الصرع، مستخدمين مسبارا خاصًا لقياس نشاط المخ في منطقة الحصين، المسؤولة عن الذاكرة.

ماذا اكتشف الباحثون؟

وخلال تخدير المرضى كليا، اكتشف الباحثون أن الخلايا العصبية في الحصين تتعرف على النبرات الصوتية المختلفة وتتفاعل معها، وأن هذه القدرة تزداد مع مرور الوقت.

واستخدم الفريق نصوصا من قصص قصيرة، ووجد أن المخ يمكنه تمييز الأنماط اللغوية المختلفة والتعرف على الأسماء والأفعال والصفات حتى في غياب وعي المريض.

لكن اللافت أن الخلايا العصبية أظهرت قدرة على التنبؤ بالكلمات قبل نطقها فعليا، وهي خاصية ترتبط عادة باليقظة والانتباه.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الاكتشافات قد تسهم في تطوير علاجات لمشكلات صحية مثل جلطات الدماغ، لكنها قد تكون محدودة على نوع معين من التخدير وجزء محدد من المخ، ولا تنطبق بالضرورة على النوم الطبيعي أو حالات الغيبوبة، بحسب موقع "هيلث داي".