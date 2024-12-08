مشروب يخفض ضغط الدم ويقوي القلب- فوائده مذهلة

كشفت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن عصير الشمندر قد يسهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

وقالت فيكتوريا تايلور أخصائية التغذية البريطانية أن شرب 250 ملل من عصير الشمندر أو البنجر يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يجب الحرص على تناوله بانتظام، وفقا لموقع "mail.ru".

وتابعت أخصائية التغذية:"يحتوي البنجر على النترات، ما يسهم في تحسين صحة القلب، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون هذا النوع من الخضار، ينصحهم الخبراء بإدراج الملفوف والسبانخ والكرفس والموز والفراولة في نظامهم الغذائي، فهذه المأكولات تحتوي على العناصر الدقيقة المفيدة لصحة القلب أيضا.

وتابعت أن تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، وتجنب الكحول والحلويات والملح، هي أفضل وسيلة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

وأيضا شرب عصير الشمندر قبل ممارسة التمارين الرياضية يحسن من صحة الدماغ ويخفض الضغط، وذلك لاحتوائه على النترات والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تحسن مرونة جدران الأوعية الدموية.

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