مفتي الجمهورية: القضاء المصري أحد الركائز الأساسية للدولة المصرية

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الإثنين، وفدًا من أعضاء نادي القضاة بمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من كبار القضاة، من بينهم: المستشار محمد الصواف، رئيس محكمة جنايات المنصورة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنادي، والمستشار محمد شداد، وكيل النادي، والمستشار عبده بلبول، المدير التنفيذي، والمستشار محمود مجدي، رئيس محكمة جنايات وادي النطرون، في إطار دعم وتعزيز سبل التواصل والتكامل بين المؤسستين الدينية والقضائية.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن القضاء المصري يعتبر أحد الركائز الأساسية للدولة، وحصنًا راسخًا لتحقيق العدالة وصون سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن القاضي يتحمل مسؤولية وطنية كبرى، ويجسد ميزان العدل في المجتمع، ويسهم بدور محوري في ترسيخ قيم الإنصاف، وحماية السلم المجتمعي، وتعزيز دولة القانون.

واستعرض المفتي، دور دار الإفتاء المصرية، وما تضمه من مراكز ووحدات متخصصة تضطلع بمهام علمية ودعوية ومجتمعية، موضحًا جهود الدار في بيان الأحكام الشرعية المنضبطة، ومواكبة القضايا المستجدة، والتعامل مع التحديات الفكرية والمجتمعية وفق منهج علمي رصين يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية ومتغيرات الواقع.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المجتمعية الراهنة، وآليات تعامل دار الإفتاء معها، خاصة في مجالات تجديد الخطاب الإفتائي، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الوعي المجتمعي بما يدعم الاستقرار وبناء الإنسان.

وأعرب أعضاء وفد نادي القضاة، من جانبهم، عن تقديرهم للدور البارز الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توضيح الأحكام الشرعية ومعالجة القضايا المجتمعية الحساسة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين المؤسسات الدينية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وقدموا الشكر لمفتي الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مثمنين الجهود العلمية والمجتمعية الرائدة التي تبذلها دار الإفتاء في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ودعم الاستقرار المجتمعي.

