"نحتاج إلى ثقافة جديدة".. الشرع يعلن استبدال العملة في سوريا

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، تبديل العملة السورية، موضحًا أن عملية التبديل ستكون جراحية ودقيقة جدا في تحول الحالة النقدية في سوريا.

وشدد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، اليوم الإثنين، على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساعدة في النمو الاقتصادي للبلاد.

ولفت الرئيس السوري، إلى أنه سيكون هناك سهولة في تداول العملة الجديدة خاصة أن الكثيرين يعانون من حجم العملة القديمة في عمليات البيع والشراء.

وقال الشرع أن سوريا تحتاج إلى ثقافة جديدة خلال عمليات استبدال العملة ومنها تجريم المضاربين، مؤكدًا أن عمليات استبدال العملة ستتم بشكل تدريجي حتى لا تؤدي إلى حالة تضخم.

وأوضح الرئيس السوري، أن العملة الجديدة ركزت على السلع المتوفرة في الدولة السورية، متابعًأ: "أن الاقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة وثماره الإيجابية ستظهر تدريجيا".

وأشار الرئيس السوري، إلى أن بلاده في مرحلة جديدة بعيدا عن تقديس الأشخاص، مشددًا على ضرورة عدم حصول حالة فزع أثناء استبدال العملة وعدم الاستجابة للشائعات والاعتماد على أخبار مصرف سوريا المركزي.

ومن جانبه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن تبديل العملة لن تحدث تغير في قيمة العملة وإنما مجرد حذف الأصفار، مشيرًا إلى أن العملة السورية تحسنت بنسبة 30% منذ إسقاط النظام السابق.

وقال حصرية، أن سوريا تعمل خلال هذه الفترة على أن يكون المصرف المركزي هو الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى أن العملة الجديدة ستساعد في إدارة السياسة النقدية، قائلاً: "أن استقرار السياسة النقدية في سوريا ضروري للاستثمار الخارجي".

وأوضح حصرية، أن عمليات التسعير ستتم بالعملتين القديمة والجديدة، لافتًا إلى أن إطلاق العملة الجديدة مجرد عملية إسمية ولا تغيير في قيمتها ولا تأثيرات على سوق الصرف.