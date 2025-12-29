"صافية كفر الشيخ" تترقب لمسات ابنها اللاعب محمود صابر أمام أنجولا (صور)

كانت تُشرف على الانتخابات.. تشييع جثمان المستشارة سهام الأنصاري في قنا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحولت أنظار أهالي قرية الصافية بمركز دسوق في كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، إلى شاشات العرض بمركز الشباب لمتابعة ابن قريتهم محمود صابر، لاعب المنتخب الوطني، خلال مشاركته في مباراة مصر وأنجولا بختام دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

سيطرت تحركات "صابر" وطريقة لعبه وتمريراته الحاسمة لزملائه على أحاديث الشباب والمشاهدين خلال الشوط الأول، وسط حالة من التفاعل والغضب الجماهيري تجاه الالتحامات القوية والعنيفة التي نفذها لاعبو أنجولا ضد عناصر المنتخب المصري.

يُشار إلى أن محمود صابر، المحترف حاليًا في صفوف نادي "زد"، اكتُشفت موهبته في سن الثانية عشرة خلال مشاركته في دوري المدارس الذي نظمته إحدى شركات المياه الغازية، حين كان طالبًا بمدرسة قرية الصافية التابعة لإدارة دسوق التعليمية.