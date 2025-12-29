إعلان

لتعزيز كفاءة السوق.. الحكومة تدرس تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة

كتب- أحمد العش:

07:34 م 29/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تدرس الحكومة حاليًا تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة تنافسيته.

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول بحث ومناقشة عدد من التشريعات الجاري إعدادها، والتي من شأنها تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة التداول وزيادة معدلاته داخل السوق.

وأكد الدكتور محمد فريد، أنه يجري حاليًا دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها بالبورصة، أسوة بالعديد من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة، وتوجيه رسالة واضحة بشأن جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في زيادة قيمة أصول الدولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

ولفت الدكتور محمد فريد، إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يدعم مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة، ويسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي.

