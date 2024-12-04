3 أطعمة سحرية تنظف الكلى من السموم.. تناولها على الفور

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الأطعمة أن يساعد كليتيك على طرد السموم من الجسم، والحفاظ على صحتك، وتعزيز عمل هذا العضو بشكل حيوي.

ووفقا لموقع تايمز ناو، فإن الكلى تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، لذا يجب تطهيرها من السموم بانتظام، عن طريق تناول بعض الأطعمة مثل:

الأسماك



الأسماك مصدر رائع للبروتين وممتاز لمن يعانون من أمراض الكلى، لكن تأكد من تناول كمية معتدلة من البروتين

الفلفل الأحمر



يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي، ويحتوي على كمية جيدة من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة.



التفاح



فاكهة تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، وتعمل كمطهر طبيعي للجسم، وتحافظ على كليتيك نظيفة دون التسبب في كثرة التبول.











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