أخفت 7 مليارات جنيه.. عصابة تستخدم الخضروات لتهريب المخدرات

كتبت- شيماء مرسي

حكم على عصابة إجرامية قامت بتهريب أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني من المخدرات في الجزء الخلفي من شاحنات مليئة بالخضروات المتعفنة بالسجن.

وتمكن 18 عضو من العصابة من نقل أكثر من 50 طن من المخدرات عبر المملكة المتحدة من جنوب شرق إنجلترا إلى اسكتلندا على مدى عامين ونصف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستغل زعيم العصابة "بول جرين" شاحنات محملة بالثوم والبصل والزنجبيل لإخفاء المخدرات، وساعدت الروائح القوية للخضروات في تمويه وإبعاد رائحة المخدرات.

كما أنشأ البالغ من العمر 59 عاما شركات وهمية في المملكة المتحدة وروتردام، لإخفاء نشاطها الحقيقي والغير قانوني عن الشرطة.

كما هربت العصابة كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين والحشيش والأمفيتامينات، وحرصوا على إتباع طرق جديدة للهروب من الشرطة.

ولكن كلاب حرس الحدود اكتشفت إحدى الشاحنات المليئة بزيوت الأمفيتامين، وبالرغم من ذلك لم تتوقف العصابة عن استكمال أنشطتها الإجرامية.

وخلال عملية القبض عليه عثرت الشرطة على 10 آلاف جنيه إسترليني في منزله.

وكشفت بيانات حسابه البنكي أن هو وزوجته أنفقا أكثر من 26 ألف جنيه إسترليني على شراء المجوهرات والساعات قبل 6 أشهر من القبض عليه.

حكم على زعيم العصابة بول جرين بالسجن لمدة 32 عاما بتهمة استيراد المخدرات والتزوير.

وعلى مساعده "ستيفن مارتن" البالغ من العمر 53 عاما بالسجن لمدة 28 عاما.