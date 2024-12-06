لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

10 صور لأغلى شجرة كريسماس في العالم.. لن تتوقع سعرها

09:00 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أغلى شجرة كريسماس في العالم
  • عرض 10 صورة
    أغلى شجرة كريسماس
  • عرض 10 صورة
    شجرة الكريسماس الأغلى في العالم
  • عرض 10 صورة
    أغلى شجرة كريسماس
  • عرض 10 صورة
    شجرة كريسماس من الذهب
  • عرض 10 صورة
    أغلى شجرة كريسماس
  • عرض 10 صورة
    شجرة كريسماس باهظة الثمن
  • عرض 10 صورة
    أغلى شجرة كريسماس في العالم
  • عرض 10 صورة
    شجرة كريسماس مبتكرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

كشفت شركة ألمانية في ميونخ، أغلى شجرة عيد ميلاد في أوروبا، بارتفاع يصل إلى 3 أمتار.

وبحسب anewz، تتكون الشجرة من 2024 عملة ذهبية من أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، وتتميز بعملة معدنية تزن 20 أوقية كنجمة التتويج، ما يرمز إلى الفخامة والقيمة الدائمة للذهب.

وعرضت الشجرة في Pro Aurum's Munich Goldhouse، وصُنعت بواسطة تاجر الذهب Pro Aurum بالتعاون مع دار سك العملة النمساوية، وتبلغ قيمتها أكثر من 5.2 ملايين يورو.

الشجرة تحتوي على 63 كيلوجراما من الذهب الخالص، واستغرق بنائها، التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار أكثر من ساعة، وستظل معروضة حتى 15 ديسمبر الجاري.

أغلى شجرة كريسماس في العالم شجرة كريسماس الكريسماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان