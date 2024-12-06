10 صور لأغلى شجرة كريسماس في العالم.. لن تتوقع سعرها

مفاجأة صادمة لعريس يوم زفافه.. والسبب أغرب من الخيال

أغرب من الخيال.. قبيلة تبصق على العروس في ليلة الزفاف - ما القصة؟

كتب – سيد متولي

كشفت شركة ألمانية في ميونخ، أغلى شجرة عيد ميلاد في أوروبا، بارتفاع يصل إلى 3 أمتار.

وبحسب anewz، تتكون الشجرة من 2024 عملة ذهبية من أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، وتتميز بعملة معدنية تزن 20 أوقية كنجمة التتويج، ما يرمز إلى الفخامة والقيمة الدائمة للذهب.

وعرضت الشجرة في Pro Aurum's Munich Goldhouse، وصُنعت بواسطة تاجر الذهب Pro Aurum بالتعاون مع دار سك العملة النمساوية، وتبلغ قيمتها أكثر من 5.2 ملايين يورو.

الشجرة تحتوي على 63 كيلوجراما من الذهب الخالص، واستغرق بنائها، التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار أكثر من ساعة، وستظل معروضة حتى 15 ديسمبر الجاري.