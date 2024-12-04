لماذا يجب تناول 8 أكواب من الماء يوميا ؟

شرب ما يصل إلى 8 أكواب من الماء، يعتبر من العادات الغذائية الشائعة، ولكن يجهل العديد السبب وراء ذلك، وفقًا لما ذكره موقع mail.ru.

يشير الأطباء، إلى أن انطلاق عملية التمثيل الغذائي هي عملية مستقلة ولا تحتاج إلى تحفيز، ولكن شرب كأس إضافي من الماء غير مضر أبدا، بل حتى ضروري للجسم.

أما بالنسبة لمعيار كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان في اليوم فغير موجود، ولكن يوجد معيار تناول السوائل الذي قد يختلف عند نفس الشخص باختلاف الأيام، لذلك يجب التركيز على الشعور بالعطش أو لون البول الذي يجب ألا يكون داكنا.

والأسطورة الأخرى، لا ينبغي شرب الماء أثناء تناول الطعام. في الواقع، هذا ليس صحيحا لأنه يمكن شرب الماء أثناء تناول الطعام إذا لم تكن هناك موانع طبية، مثل ارتجاع المريء أو عسر الهضم. أي يمكن شرب الماء مادام ذلك يريح الشخص ولا يتعارض مع عملية الهضم.

أما الخطأ الآخر فهو التأكيد على ضرورة تناول الحساء لمنع الإصابة بالقرحة أو التهاب المعدة.

ولكن يجب أن نعلم أن تناول الحساء لا يمنع التهاب المعدة أو القرحة. كما أن الأطعمة الجافة لا تسببها أيضا. لذلك إذا كان الشخص لا يحب الحساء فلا داعي لإجباره على تناوله.

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