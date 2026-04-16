يعد فيتامين د من العناصر الحيوية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام وتعزيز جهاز المناعة، إلا أن الإفراط في تناوله، خاصة عبر المكملات الغذائية، قد يحول فوائده إلى مخاطر صحية جسيمة تهدد أعضاء حيوية في الجسم.

وبحسب VeryWell Health، فإن تناول جرعات زائدة من فيتامين د يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الدم، ما يتسبب في ظهور اضطرابات هضمية مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية، إلى جانب مشكلات أخرى تتطلب التدخل الطبي.

كيف يؤثر الإفراط في فيتامين د على الجهاز الهضمي؟



يعاني بعض الأشخاص من آلام في المعدة، أو الإمساك، أو الإسهال، نتيجة ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وهي مؤشرات تستدعي التوقف عن تناول المكملات ومراجعة الطبيب.

ما هو فرط كالسيوم الدم وما أعراضه؟



يعد ارتفاع الكالسيوم في الدم من أخطر مضاعفات الإفراط في فيتامين د، وتظهر أعراضه في صورة تعب، دوخة، ارتباك، عطش مفرط، وكثرة التبول، وقد يتطور في الحالات الشديدة إلى مضاعفات خطيرة تصيب القلب أو الكلى.

هل يمكن أن يؤثر فيتامين د على صحة العظام؟



رغم دوره الأساسي في تقوية العظام، فإن الإفراط فيه قد يأتي بنتائج عكسية، إذ يقلل من نشاط فيتامين K2 المسؤول عن توجيه الكالسيوم إلى العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل.

ما تأثير الجرعات الزائدة على الكلى؟



قد يؤدي الاستخدام المفرط والمستمر لفيتامين د إلى تلف الكلى أو فشلها، كما تم رصد حالات للإصابة بحصوات الكلى نتيجة تناول جرعات مرتفعة لفترات طويلة.

ما الجرعة الآمنة من فيتامين د؟



يؤكد الأطباء أن الجرعة اليومية الآمنة للبالغين لا ينبغي أن تتجاوز 4000 وحدة دولية، إلا في حالات خاصة وتحت إشراف طبي.

كما ينصح بإجراء تحاليل دورية لمتابعة مستويات الفيتامين والكالسيوم، لتجنب أي مضاعفات محتملة.

