تصوير- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، كواليس قراره بعدم خوض انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن اعتبارات سياسية وعائلية كانت وراء هذا الموقف.

رغبة مبكرة في دخول العمل البرلماني

أوضح د. "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) أنه منذ منتصف التسعينيات كانت لديه رغبة في خوض الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الفكرة كانت مطروحة بقوة خلال فترة نشاطه السياسي قبل توليه منصب وزير الاستثمار.

تنسيق مع خالد محيي الدين حول خوض الانتخابات

أضاف المبعوث الأممي، أن النقاشات دارت آنذاك مع الراحل خالد محيي الدين، حول خوض الانتخابات ضمن نظام القوائم الحزبية، إذ طُرحت إمكانية ترشحه على رأس قائمة، سواء مستقلة أو ضمن حزب التجمع.

وأشار إلى أن التحول في النظام الانتخابي عام 2005 إلى النظام الفردي بدّل الحسابات بالكامل، موضحًا أن حزب التجمع كان يمتلك فرصًا محدودة في هذا النظام، ما دفع خالد محيي الدين إلى الترشح بنفسه.

ضغوط سياسية وترتيبات حزبية

أكد د. محمود محيي الدين، أن الضغوط داخل الحزب لعبت دورًا في اتخاذ القرار، خاصة في ظل قناعة بأن فرص خالد محيي الدين في الفوز بالمقعد الفردي كانت كبيرة، نظرًا لتاريخه السياسي وخبرته الانتخابية.

وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أنه لم يكن من الممكن أن يخوض الانتخابات في مواجهة خالد محيي الدين، احترامًا للعلاقات العائلية، مؤكدًا أن هذه الاعتبارات كانت حاسمة في قراره.

العمل السياسي ليس سعيًا شخصيًا

أوضح د. محمود محيي الدين أن خالد محيي الدين كان ينظر للعمل السياسي باعتباره نضالًا وليس سعيًا لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما انعكس على قراراته ومواقفه، حتى مع تغير الظروف.

وأشار إلى أن القواعد العائلية والتقاليد كان لها دور مهم، مؤكدًا أنه فضّل الالتزام بهذه القيم على حساب خوض المنافسة الانتخابية.

تجارب سابقة في الحملات الانتخابية

لفت المبعوث الأممي، إلى أنه شارك سابقًا في إدارة حملات انتخابية، من بينها: حملة خالد محيي الدين، ما منحه خبرة مباشرة في العمل السياسي، رغم عدم ترشحه شخصيًا.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن قراره بعدم خوض الانتخابات لم يكن لغياب الفرص، بل نتيجة مزيج من الظروف السياسية والاعتبارات العائلية التي رجحت كفة عدم الترشح.

اقرأ أيضًا:

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)





الدكتور محمود محيي الدين ينتقد قرار الحكومة بغلق المحلات في التاسعة مساءً – فيديو





محمود محيي الدين: صندوق النقد يرى الحكومات لا الشعوب -(فيديو)



