قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان جاء نتيجة "ثبات حزب الله الاستثنائي"، مؤكدًا أن طهران ستتعامل معه "بحذر".

وأضاف قاليباف، في منشور عبر منصة "إكس" الخميس، أن وقف إطلاق النار لم يكن إلا نتيجة "الثبات الاستثنائي لأبطال حزب الله ووحدة محور المقاومة"، على حد تعبيره.

وتابع: "سنتعامل مع وقف إطلاق النار هذا بحذر، وسنبقى متحدين حتى يتحقق النصر بالكامل".

وقف إطلاق النار في لبنان

بحلول منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حيز التنفيذ رسميا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لهذه التهدئة التي تستمر لمدة 10 أيام بموافقة الطرفين.