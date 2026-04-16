مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا

كتب : مصراوي

09:26 م 16/04/2026

مصرع 9 تجار مخدرات في المنيا

لقي 9 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالمنيا في إطار جهود وزارة الداخلية بتوجيه ضرباتها الأمنية للتشكيلات العصابية من تجار المواد المخدرة.

تشكيل عصابي في المنيا

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "قتل - سرقة بالإكراه - إتجار بالمخدرات - خطف - إطلاق أعيرة نارية) بتهريب وتداول كميات من المواد المخدرة وإتخاذهم مقراً بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

مأمورية المنيا

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعهم.

مضبوطات مأمورية المنيا

وضبط بحوزتهم (140 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة - 10 قطع أسلحة نارية) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 18 مليون جنيه.

