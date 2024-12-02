أغرب 20 صورة لكائنات بحرية في العالم.. ستصدمك

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كتبت- شيماء مرسي

عالم البحار غامض ويخبئ بين ثناياه كنوزا طبيعية وأسرارا لا حصر لها، حيث تعيش به كائنات بحرية غريبة الشكل والألوان، نستعرضها أبرزها في هذا التقرير، وفق ما كشف موقع "popularmechanics".

سرطان العنكبوت الياباني:

يمتلك ساق كبيرة يصل طولها 12 قدما (أي ما يعادل 365 سنتيمتر) ويبدو وكأنه عنكبوت ضخم، وبالرغم من حجمه الكبير إلا إنه ليس مفترسا شرسا.

وقد يستخدم أطرافه الطويلة النحيلة للتجول ببطء عبر قاع البحر أثناء البحث عن المواد الميتة والمتحللة.

وقد يزين صغار هذا المخلوق أنفسهم أحيانا بالإسفنج أو عشب البحر للتمويه من الحيوانات المفترسة.

أخطبوط الفطيرة:

يمتلك أخطبوط الفطيرة عينان كبيرتان وذراع قصير، ويقضي معظم وقته على قاع البحر، ويستلقى بشكل مسطح يشبه الفطيرة، لذا أطلق عليه هذا الإسم.

سمك المبتلع الكبير:

يعيش هذا النوع في البحار الاستوائية وشبه الاستوائية ويطلق عليه اسم المبتلع الكبير لأنه يفضل ابتلاع الأسماك الأكبر منه، كما تتميز معدته بقابليتها للتوسع وقدرتها على ابتلاع الأسماك كبيرة الحجم.

السمكة الفقاعة:

تعيش في أعماق البحار ويطلق عليها لقب "أبشع الأسماك في العالم"، وذلك نظرا لملامح وجهها الحادة والغريبة.

خنزير البحر:

قد يكون اسم خنزير البحر مشتقا من لون جسمه الوردي، ويتمتع هذا المخلوق الغريب المظهر بأقدام على بطنه وظهره ومحيط فمه، ويفضل دائما تناول الطحالب الميتة.

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