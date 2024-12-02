ما سبب عدم قدرتك على النوم رغم شعورك بالنعاس؟.. اعرف السر

كتبت- شيماء مرسي

إذا كنت متعبا ولكن لا تستطيع النوم، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك لا تستطيع النوم بالرغم من شعورك بالنعاس، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

القيلولة:

للقيلولة فوائد صحية عديدة، ومع ذلك، فإن القيلولة الطويلة يمكن أن تجعلك تستغرق وقتا أطول للنوم في الليل أو تستيقظ أكثر من مرة.

لذا من الأفضل أخذ قيلولة لمدة 20-30 دقيقة يوميا.

القلق:

اضطراب النوم والأرق قد يكون بسبب القلق الذي يؤدي أيضا إلى اليقظة وتأخير النوم بشكل أكبر.

الاكتئاب:

قد يشعر الأشخاص المصابين بالاكتئاب من قلة النوم، حيث يؤثر الالتهاب والتغيرات في المواد الكيميائية في الدماغ والعوامل الوراثية على النوم.

الكافيين:

200 ملليجرام من الكافيين قبل 16 ساعة من النوم قد يؤثر على جودة النوم، لذا يجب الامتناع عن استهلاك الكافيين قبل 4 إلى 6 ساعات من الذهاب إلى السرير.

النظر في شاشة الهاتف المحمول:

الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وشاشات التلفزيون يمنع إنتاج الميلاتونين في المساء ويقلل من النعاس.

لذا من الأفضل التوقف عن استخدام أي أجهزة قبل ساعتين من موعد النوم.

اضطرابات النوم الأخرى:

انقطاع التنفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين تمنع النوم بالرغم من الشعور بالتعب.

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