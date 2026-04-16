يحذر خبراء الصحة من أن المنازل، التي يُفترض أن تكون ملاذًا آمنًا، قد تحتوي على مصادر متعددة لمواد كيميائية ضارة نتعرض لها يوميًا دون إدراك، ما قد يؤثر سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

وبحسب تقرير نشرته ديلي ميل، فإن هذه المواد تتسلل إلى حياتنا عبر الأثاث، والمياه، وأدوات المطبخ، وحتى مستحضرات التجميل، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة واضطرابات صحية مختلفة.

كيف يشكل الأثاث خطرًا على صحتك؟



تحتوي بعض قطع الأثاث والأرائك على مواد مثبطة للاشتعال مثل (TCPP)، والتي قد تتسرب مع الوقت إلى غبار المنزل، ما يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر اضطرابات هرمونية ومشكلات في النمو وربما بعض أنواع السرطان.

هل مياه الشرب آمنة دائمًا؟



قد تحتوي مياه الشرب على مركبات PFAS، المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية"، التي لا تتحلل بسهولة وتتراكم في الجسم، وقد ترتبط بالسرطان وضعف المناعة ومشكلات الخصوبة.

ما علاقة أدوات المطبخ بهذه المخاطر؟



تُستخدم هذه المركبات في أواني الطهي غير اللاصقة وأغلفة الطعام، وقد تنتقل إلى الطعام عند تعرضها للخدش أو التسخين الزائد، ما يؤدي إلى تراكمها تدريجيًا في الجسم.

هل مستحضرات التجميل آمنة تمامًا؟



تحتوي بعض مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة على مركبات كيميائية لتحسين الثبات ومقاومة الماء، لكنها قد تُمتص عبر الجلد أو تدخل الجسم بطرق غير مباشرة.

كيف تؤثر الملابس والمنسوجات؟



تُستخدم المواد الكيميائية نفسها في تصنيع الأقمشة المقاومة للماء والبقع، مثل الملابس الرياضية والسجاد، وقد تنتقل إلى الجلد أو البيئة أثناء الاستخدام والغسيل.

هل الأجهزة المنزلية مصدر خطر أيضًا؟



تحتوي الأجهزة الإلكترونية ومقاعد السيارات على مواد مثبطة للاشتعال، والتي قد تتسرب بمرور الوقت إلى الغبار داخل المنزل.

كيف تقلل من التعرض لهذه المواد؟



-اختيار أثاث حديث يلتزم بمعايير السلامة

-استخدام فلاتر أو غلي مياه الشرب

-تجنب تسخين الطعام في عبواته الأصلية

-اختيار ملابس ومنتجات خالية من المواد الكيميائية الضارة

-تنظيف المنزل بانتظام لتقليل تراكم الغبار

