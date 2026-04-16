في تقرير استخباراتي وإعلامي وصف بالمثير للجدل، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزارة الإعلام والشتات الإسرائيلية أصدرت قائمتها السوداء لعام 2025، والتي تضم عشرة من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة في الخطاب المناهض لإسرائيل، وتصدرها الإعلامي والطبيب المصري باسم يوسف، الذي اعتبره التقرير "أحد أخطر الأصوات تأثيرًا" بسبب حضوره الواسع وقدرته على الوصول إلى الجمهور الغربي باللغة الإنجليزية.

باسم يوسف يزعج إسرائيل

وبحسب ما أورده التقرير العبري، فقد تم وصف تصريحات باسم يوسف الدولية بأنها تمثل أداة تأثير حادة في تشكيل الرأي العام العالمي ضد السياسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أسلوبه الساخر وخطابه الموجه للجمهور الغربي ألحقا ضررا ملحوظًا بصورة إسرائيل على المستوى الدولي.

الإعلامي الإسرائيلي يعجز عن مجارات والرد على باسم يوسف

وأضاف التقرير أن تأثيره العابر للحدود وقدرته على الانتشار عبر المنصات الإعلامية العالمية يجعلان منه، وفق تعبيره، أحد أبرز الأصوات التي يصعب على الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الرسمي مجاراتها أو الرد عليها بشكل فعال.

القائمة السوداء لإسرائيل

وضمت القائمة مجموعة متنوعة من الشخصيات العالمية ذات التأثير الإعلامي والسياسي، ما يعكس بحسب ما ورد اتساع نطاق التأثير الرقمي والإعلامي لهؤلاء الأفراد، ومن بينهم: الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، والناشطة السويدية جريتا ثونبرج، والناشطة السياسية كانديس أوينز، ورجل الأعمال والمؤثر دان بيلزيريان.

وأشار التقرير كذلك إلى أن اختيار الأسماء لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى حجم التأثير الرقمي واتساع نطاق الوصول الجماهيري، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون قدرة على التأثير الإعلامي تتجاوز في بعض الحالات قدرة المؤسسات الإعلامية الرسمية على المواجهة.

وبحسب التقرير تعتبر وزارة الإعلام الإسرائيلية هذه الشخصيات من أبرز المحرضين ضد السياسات الإسرائيلية خلال عام 2025، وترى في نشاطهم الإعلامي تحديًا استراتيجيا يستوجب المتابعة والرد.

باسم يوسف يعلّق على إدراجه بقائمة سوداء

احتفى باسم يوسف، بشكل ساخر، بإدراجه على قائمة سوداء، وذلك عبر صفحته الرسمية، حيث أعلن في الوقت ذاته عن مواعيد عروضه القادمة في عدد من المدن.

وقال يوسف: "لقد وصلتُ إلى قائمة “أفضل عشرة” مرة أخرى… لكن هذه المرة هي قائمة اغتيالات".

وأضاف: "وبما أن الوقت قد لا يكون في صالحي، تعالوا شوفوني قبل ما أختفي!.. ممكن أسميها جولة الوداع.. لكن خلّونا نسميها حالياً جولة الوحش".

وتابع: "المهم، هذه مواعيد العروض القادمة — أتمنى نلحق نشوف بعض قبل ما يتم إقصائي"، مشيرًا "إلى أن العروض ستُقام في دالاس بولاية تكساس خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو، وهيوستن بولاية تكساس من 4 إلى 6 يونيو، ثم برلين في 11 يونيو، وفيينا في 12 يونيو، ولندن في 14 يونيو، وزغرب في 16 يونيو، وسراييفو في 17 يونيو، حيث نفدت التذاكر مع محاولات لإضافة عرض آخر، ثم إسطنبول في 19 يونيو، وأنتويرب في 21 يونيو، وباريس في 23 يونيو".