وزير الخارجية يلتقي مع نائب رئيس البنك الدولي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج، الخميس، مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، فاليري ليفكوف، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أوجه التعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجالات البنية التحتية، مؤكداً التطلع إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، وقطاع التعدين والمعادن الحرجة.

وأشار وزير الخارجية إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الطرق والموانئ والربط الإقليمي والتحول الرقمي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.

وتناول وزير الخارجية، الدور المتنامي الذي تضطلع به مصر في تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الإفريقية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار نقل الخبرات المصرية إلى الدول الشقيقة في القارة.

انفتاح مصر على تعزيز التعاون الثلاثي

وأكد عبد العاطي، في هذا السياق انفتاح مصر على تعزيز التعاون الثلاثي مع شركائها ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في دعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية.

تطوير البنية التحتية في مصر

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم القطاع الخاص.

رستم: الاستثمارات في البنية التحتية تأتي في صميم خطط التنمية

كما أوضح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات في البنية التحتية تأتي في صميم خطط التنمية، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتعظيم الموارد الاقتصادية للدولة.

البنك الدولي يشيد بالجهود المصرية المبذولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية

ومن جانبها، أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي بالجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، حيث أثنت على التطور الملحوظ في مجالات النقل والطاقة والتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدة على تطلع البنك الدولي إلى مواصلة وتعزيز التعاون مع مصر لدعم أولوياتها التنموية في المرحلة المقبلة.