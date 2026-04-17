أستاذ هندسة بترول: ترشيد الطاقة ضرورة في ظل الظروف الإقليمية

كتب : حسن مرسي

12:37 ص 17/04/2026

الدكتور جمال القليوبي

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب ترشيدًا أكبر في استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، وهو مورد يجب الحفاظ عليه.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة اتخذت منذ عام 2017 نهجًا يقوم على تنويع مصادر إنتاج الطاقة، سواء عبر المحطات النووية أو الطاقة المتجددة، بما يضمن استدامة الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.

وأشار إلى أن المواطن يستخدم أجهزة كهربائية ذات استهلاك مرتفع، مثل السخان الكهربائي، موضحًا أن ضبط درجة حرارة السخان بين 45 و55 درجة مئوية يساعد على التوفير في الاستهلاك.

وتابع أن جهاز التكييف يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، مناشدًا المواطنين بضبطه بين 23 و25 درجة مئوية مع الحرص على غلق النوافذ لضمان الكفاءة وتقليل الهدر.

وشدد أستاذ هندسة البترول والطاقة على أن ترشيد الاستهلاك لا يعني فقط خفض الفواتير، بل يمثل جزءًا من استراتيجية وطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استقرار منظومة الطاقة.

وأكد أن التوازن بين الاستخدام الرشيد للأجهزة المنزلية وتطوير مصادر الطاقة المتنوعة هو السبيل لتحقيق أمن الطاقة في مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.

