قد تصبح سامة.. تخلص من البطاطس عند ظهور هذه العلامة

كتب – سيد متولي

البطاطس طعام شائع في أغلب دول العالم، لكن خبير التغذية الإسباني بابلو أوجيدا، أصدر تحذيرًا حول متى يجب التخلص من هذه الخضار متعددة الاستخدامات.

وبحسب صحسيفة إكسبريس البريطانية، نصح الخبير:"عندما تظهر الزهرة على البطاطس، قم بالتخلص منها".

ورغم أن ظهور البطاطس النابتة ليس بالأمر غير المألوف، إلا أن "أوجيدا" يحذر من أن البطاطس يمكن أن تصبح سامة بشكل خطير في ظل ظروف معينة.

وقال الخبير خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني الإسباني "ماس فالي تاردي" (Más Vale Tarde): "عندما تنبت قليلاً، سأقبلها، ولكن عندما تتفتح بالفعل مثل الزهرة، سأتخلص منها".

وتكمن الخطورة في قدرة نبات البطاطس على إنتاج ثمار خضراء صغيرة تشبه الطماطم الكرزية، والتي تحتوي على مادة السولانين الكيميائية السامة. وحتى إذا لاحظت وجود سيقان، فإن إزالتها ببساطة ليست آمنة؛ فالبطاطس بأكملها ملوثة ولا ينبغي تناولها أبدًا.

وعلى الرغم من فوائدها الغذائية، فإن أزهار البطاطس تحتوي على نسبة عالية من السولانين، ويمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة - فهي تنتمي في النهاية إلى نفس عائلة الفصيلة الباذنجانية القاتلة.

كما أن نبات البطاطس ضار للإنسان، حيث أن تناوله قد يؤدي إلى القيء والإسهال، كما أن ملامسة الجلد له قد تؤدي إلى الاحمرار والحكة والتورم.

وينصح البستانيين بإزالة أي زهور من نباتات البطاطس، ليس فقط لأنها قد تكون سامة إذا ابتلعها الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة، ولكن أيضا لأن التقليم سوف يعيد توجيه طاقة النبات إلى درناته - الجزء الذي نستهلكه بالفعل.

ويعتبر التخزين السليم للبطاطس أمرا بالغ الأهمية أيضا، فيمكن للبطاطس المتحللة أن تطلق مادة السولانين في الهواء، وفي بيئة سيئة التهوية مثل قبو الجذور، فإن استنشاق هذه المادة الكيميائية قد يسبب مرضًا خطيرًا.





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