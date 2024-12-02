فيديو صادم - طائرة دون طيار تنقذ امرأة من سقوط مروع في نهر.. ماذا حدث؟

طائرة دون طيار تنقذ امرأة من سقوط مروع في نهر

كتب – سيد متولي

أنقذت طائرة دون طيار امرأة من سقوط مروع من جسر "إنترستيت 4" إلى نهر سانت جونز، بالقرب من أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب موقع wesh، ساعدت تقنية الطائرات دون طيار، فرق الإنقاذ على تحديد موقعها وتقديم المساعدة لها.

وقالت الضحية في مكالمة طوارئ: "سقطت من فوق الجسر، اصطدمت بي سيارة، شاحنة كبيرة اصطدمت بأخرى، ما أدى إلى دفعي إلى السقوط من حافة الجسر إلى النهر".

وتمكنت الضحية من الوصول إلى بر الأمان إلى قاعدة أحد أعمدة الجسر، وأتاحت الطائرة لفرق الإنقاذ تقييم حالتها الصحية ومدى إصابتها.

وأوضحت إدارة إطفاء مقاطعة سيمينول، أنها استخدمت الطائرة المزودة بكاميرات الأشعة تحت الحمراء والتصوير الحراري لرصد موقع المرأة، والتأكد من أنها كانت تتحرك وتستجيب.

وقال الملازم مات لالاتين: "كان من الأفضل محاولة النظر إلى أسفل الجسر على ارتفاع 60 قدماً في ظلام الليل، وهذه التقنية متعددة الاستخدامات وتساعد في الاستجابة لمجموعة متنوعة من الحوادث".

ومن المثير للدهشة أنها لم تتعرض لإصابات خطيرة رغم سقوطها من الجسر.

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