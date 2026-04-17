نفى فريد بوسعيد نقيب الموسيقيين في لبنان التصريحات التي نُسبت إليه وتم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزال المطربة الكبيرة فيروز للغناء، مؤكدا أنها لم تعتزل وتعاني من حالة نفسية صعبة منذ وفاة نجلها هلي الرحباني.

نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح حقيقة اعتزال فيروز

ونشر موقع قناة الجديد، تأكيد فريد بوسعيد أن النجمة الكبيرة تتواجد في بيتها وتعيش به بشكل طبيعي، مشددا على أنه لم يصرح بأنها اعتزلت الغناء، لافتا إلى أنها تمر بحالة نفسية صعبة منذ رحيل نجلها هلي الرحباني، والذي كان قريبا منها، لكن وضعها لا يدعو للقلق، حسب تعبيره.

وفاة زياد الرحباني

جدير بالذكر أن فيروز فقدت نجلها الموسيقار الكبير زياد الرحباني مؤخرًا، وبعده بأشهر قليلة وتحديدا في يناير من عام 2026، رحل أيضا نجلها هلي بعد معاناة لسنوات مع المرض، وهو الأمر الذي أثر على حالتها النفسية.

