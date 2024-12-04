"خطر خفي" الليزر يهدد العين بأمراض خطيرة

د ب أ:



عادة ما يلعب الأطفال بالليزر دون معرفة ما يفعله بالعين، لذا حذرت مؤسسة "العين" بألمانيا من خطورة مؤشر الليزر على عيون الأطفال، حيث إنه قد يؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة في شبكية العين.

وأوضحت المؤسسة أنه يتم تركيز الليزر في العين من خلال قوة انكسار القرنية والعدسة، وبالتالي تتركز طاقة الليزر على بقعة صغيرة من شبكية العين، وهذا يخلق درجات حرارة عالية تتسبب في ذوبان شبكة الأوعية الدموية والخلايا البصرية.

فقدان المجال البصري



وتتمثل الأعراض الدالة على إصابات الشبكية في فقدان المجال البصري، والذي غالباً ما يحدث في منطقة الرؤية الأكثر حدة، وبالتالي تنخفض حدة البصر ويعاني الطفل حينئذ من عدم وضوح الرؤية، مما يستلزم استشارة طبيب العيون على الفور.

وأشارت المؤسسة إلى أن ليس كل مؤشر ليزر ضار بنفس القدر، حيث إن الضوء الأخضر والأزرق لهما طول موجي أقصر ،مقارنة بالضوء الأحمر، وبالتالي فهما أكثر نشاطاً، ومن ثم أكثر خطورة.

ولتجنب المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي ألا يسمح الوالدان للأطفال باللعب بمؤشر الليزر أو التعرض له.





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