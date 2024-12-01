إحداها تظهر في الليل.. علامات الإصابة بسرطان القولون

كتبت- شيماء مرسي

سرطان القولون من الأمراض المنتشرة بين الكثير من الأشخاص ويوجد بعض العلامات التي يمكن أن تظهر في الليل قد تكون بمثابة جرس إنذار، وفق ما كشف موقع "menshealth".

التعرق الليلي:

يمكن أن يحدث التعرق الليلي بسبب الإصابة بسرطان القولون، لأن جهاز المناعة يحاول محاربة السرطان، وبالتالي يتعرق جسمك بشكل مفرط كإجراء للتبريد.

وجود دم في البراز:

يتسبب سرطان القولون في نزول دم لأن مرور البراز يمزق الورم، ما يؤدي إلى حدوث نزيف.

عدم الراحة في البطن:

قد تكون غازات البطن أو التشنجات أحد أعراض سرطان القولون، حيث تؤثر الزوائد اللحمية والأورام على كيفية عمل عملية الهضم لديك ، ما يؤدي إلى التهاب القولون والشعور بالشبع بشكل أسرع وانسداد ومنع مرور الغازات وتقلصات القولون والانتفاخ والغثيان والقيء.

الإمساك:

الإمساك يحدث عادة بسبب نقص السوائل أو الألياف في النظام الغذائي، وفي بعض الحالات قد يكون علامة على سرطان القولون إذا استمر لفترة طويلة.

التعب:

بالرغم من أن الجميع يشعرون بالتعب بسبب الإجهاد والمرض وعوامل أخرى، ولكن عندما يكون مستمرا أو غير مبرر، فيجب استشارة الطبيب فورا.

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟