أغرب أشكال الطائرات حول العالم- 10 صور تكشف

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كتبت- أسماء مرسي:

عالم الطيران مليء بالتصاميم الغريبة والمبتكرة التي لم تراها من قبل.

في هذا الصدد، إليكم 6 من أغرب الطائرات حول العالم، وفقا لموقع "Slash geer"، و"flight global".

سكاي فان

تتصدر طائرة سكاي فان قوائم أغرب الطائرات بفضل شكلها الصندوقي الغريب الذي يشبه السقيفة، صُممت هذه الطائرة لنقل البضائع وتتميز بقدرة تحمل عالية، ولكن شكلها الفريد جعلها أيقونة في عالم الطيران غير التقليدي.

مظلة شمسية تحلق في السماء

تتميز طائرة نيميث باراسول بجناحها الدائري غير التقليدي الذي يشبه المظلة، وصُممت هذه الطائرة لتكون سهلة التخزين والطيران، وكانت فكرة مبتكرة في وقتها

طائرة الفطيرة الطائرة

تعتبر طائرة فوجت في-173، المعروفة باسم "طائرة الفطيرة الطائرة"، واحدة من أبرز الأمثلة على التصاميم الجريئة في عالم الطيران، بسبب شكلها الدائري الغريب.

الطائرة المتدرجة

تعتبر طائرة وايت نايت تو من أحدث الابتكارات في مجال الطيران الفضائي، وهي مصممة لحمل المركبات الفضائية إلى ارتفاعات عالية قبل إطلاقها نحو الفضاء.

حوض الاستحمام الطائر

تم تصميم حوض الاستحمام الطائر كوسيلة مبتكرة لهبوط المركبات الفضائية. شكلها الغريب بدون أجنحة يجعلها قطعة فريدة من نوعها في تاريخ الطيران.

القارب الطائر العملاق

يعتبر هيوز إتش-4 أكبر قارب طائر تم بناؤه على الإطلاق، جناحاه الضخمان يجعلاه من أبرز المعالم في تاريخ الطيران.

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